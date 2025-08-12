РФ скинула ФАБ-250 на Білозерське, є вбиті, серед поранених – юнак

Російські окупанти скинули 250-кілограмову бомбу на Білозерське Донецької області. Унаслідок атаки на Білозерське загинуло двоє цивільних, ще семеро, зокрема 16-річний підліток, поранені.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Атака на Білозерське: наслідки удару бомбою

Зазначається, що о 22:55 11 серпня російські окупаційні війська скинули бомби ФАБ-250 на житловий квартал, де у своїх оселях перебували цивільні.

– Чоловік 43 років та 34-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули. Крім того, поранень зазнали троє чоловіків, троє жінок, а також 16-річний юнак, – перерахували у прокуратурі.

Серед діагностованих травм – мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, струс головного мозку, забої, осколкові та різані рани, контузія.

Усім постраждалим надали кваліфіковану допомогу.

Також повідомляється, що в місцях влучань пошкодили вісім багатоквартирних будинків та шість автомобілів.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину (частина друга статті 438 КК України).

Джерело: Донецька прокуратура

Фото: Донецька прокуратура

