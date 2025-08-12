Стипендії в Україні: скільки отримують студенти у 2025-2026 навчальному році

У 2025-2026 навчальному році українські студенти можуть розраховувати на різні види стипендій. Вони залежать від рівня навчального закладу, академічних досягнень та соціального статусу.

Вирізняють такі види стипендій:

Академічні — сплачуються студентам за навчальні досягнення за результатами минулого семестру. Президентські — призначаються найкращим студентам та переможцям загальноукраїнських та інтернаціональних олімпіад. Стипендії від Верховної Ради та Кабміну — призначені для здобувачів освіти у ЗВО та аспірантам за суттєві навчальні та наукові досягнення. Соціальні — сплачуються студентам, що належать до соціально незахищених категорій.

Яка стипендія у студентів в Україні у 2025-2026 навчальному році за різними категоріями — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Який розмір студентських стипендій у 2025-2026 навчальному році

Стипендії в Україні виплачуються щомісяця та мають свої критерії призначення й різні розміри.

Академічні стипендії в Україні

Академічні стипендії надаються студентам за рейтингом успішності й формуються на основі результатів навчання. Виплачуються коштом державного бюджету або місцевих бюджетів.

Розміри цих стипендій у 2025 році встановлені:

для учнів закладів професійної та професійно-технічної освіти виплачується — 1 250 грн;

для студентів закладів фахової передвищої освіти звичайна стипендія становить — 1 510 грн, підвищена — 2 198 грн;

для студентів вишів, бакалаврів та магістрів розмір звичайної стипендії становить — 2 000 грн, підвищеної — 2 910 грн.

Іменні та президентські стипендії

Студенти також можуть претендувати на іменні стипендії від Верховної Ради України, президента України та Кабінету міністрів України.

Вони призначаються за особливі досягнення в навчанні та науковій діяльності.

Іменна академічна стипендія Верховної Ради України становить:

3 320 грн — для студентів закладів фахової передвищої освіти;

4 400 грн — для студентів закладів вищої освіти.

Президентська стипендія виплачується у такому розмірі:

2 750 грн — учням установ професійної та профтехнічної освіти;

3 320 грн — студентам коледжів та училищ;

4 400 грн — студентам вишів, наукових установ, які є здобувачами освітнього чи освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр, освітнього ступеня бакалавр чи магістр.

Водночас з 1 вересня 2025 року Кабінет міністрів підвищує розмір президентських стипендій:

для учнів профтехів — до 6 320 грн;

для студентів коледжів і технікумів — 7 600 грн;

для студентів університетів — 10 000 грн;

для аспірантів — 23 700 грн.

Іменна та академічна стипендії від Кабінету міністрів України сплачуються так:

2 500 грн — учням закладів профтехнічної освіти;

3 020 грн — студентам установ фахової передвищої освіти;

4 000 грн — студентам вищих навчальних закладів.

Соціальні стипендії

Соціальні стипендії в Україні у 2025 році призначаються для підтримки студентів, які потребують додаткової фінансової допомоги. За законом, вони виплачуються на підставі державних пільг та гарантій. Проте, щоб отримувати виплати студент повинен закривати усі сесії та атестації. В іншому випадку соціальна стипендія не нараховуватиметься.

Розміри таких стипендій залежать від категорії студентів:

студенти (курсанти) закладів фахової передвищої освіти отримують — 890 грн;

студенти закладів вищої освіти отримують — 1 180 грн;

діти-сироти та позбавлені батьківського піклування віком 18-23 років отримують — 4 542 грн;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування до 18 років, отримують — 4 794.

Міжнародні стипендії та гранти

Українські студенти також мають можливість отримувати міжнародні стипендії та гранти. Наприклад, Віртуальний інститут перспективних досліджень в Україні (VUIAS) надає стипендії науковцям, які проживають в Україні та працюють в українських університетах та науково-дослідних інститутах. Стипендії надаються на десять місяців (з 1 жовтня 2025 року до 31 липня 2026 року), а їх розмір становить €500 на місяць для постдокторів та €1 000 на місяць для професорів.

У 2025–2026 навчальному році в Україні передбачено різноманітні стипендіальні програми для студентів, які враховують їхні академічні досягнення, соціальний статус та наукову діяльність. Розміри стипендій варіюються залежно від типу та рівня навчального закладу, а також від конкретної стипендіальної програми.

Чи підвищать стипендії студентам

Президент України Володимир Зеленський анонсував можливе підвищення стипендій для всіх студентів вже у 2026 році. Відповідне питання глава держави обговорив із урядом.

Раніше колишній заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький пояснював, що питання підвищення стипендій розглядається в контексті загального реформування фінансування вищої освіти, яке очікується у 2026 році. За його словами, студенти українських вишів із високими балами можуть отримати підвищені стипендії вже з наступного року, а їхній розмір може зрости до мінімальної заробітної плати (8 тисяч гривень).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.