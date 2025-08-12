Сили безпілотних систем зірвали штурм ворога на Покровському напрямку

На Покровському напрямку бійці 59 бригади Степові хижаки Сил безпілотних систем повністю зірвали ворожий штурм.

Про це йдеться у повідомленні командування Сил безпілотних систем.

Зірваний штурм на Покровському напрямку

Так, бійці 59 бригади Степові хижаки за допомогою безпілотників-бомберів та FPV-дронів повністю зірвали ворожий штурм.

Також нашим воїнам вдалося знищити точки вильоту операторів БпЛА, з яких запускають дрони для прикриття цих штурмів.

– Противник робить ставку на кількість живої сили, ми – на її системне знищення, – наголосили військові.

Як зазначають в оперативно-тактичному угрупованні Донецьк, росіяни намагаються просуватися малими піхотними групами.

Ворог застосовує тактику інфільтрації – коли малі піхотні групи противника знищуються в глибині наших оборонних порядків, а не на підході до передових позицій, де знищуються основні сили росіян.

Раніше Факти ICTV розповідали, як наземні роботизовані комплекси (НРК) можуть допомагати українській піхоті.

У березні повідомлялося, що Міноборони взяло на озброєння український наземний роботизований комплекс Лють, призначений для ведення розвідки, спостереження та вогневої підтримки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 266-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

