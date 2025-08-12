Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Таксі за $12 тис. до Молдови та Румунії: судитимуть ділків, які перевозили ухилянтів

Одеса ухилянти прокуратура
Фото: Нацполіція

На Одещині викрили організаторів схеми незаконного перевезення військовозобов’язаних до Молдови та Румунії за $12 тис.

$12 тис. за поїздку за кордон: що відомо

За даними правоохоронців, один із обвинувачених, що працював водієм таксі, налагодив незаконну схему виїзду чоловіків призовного віку за межі України поза офіційними пунктами пропуску.

Разом із своїми спільниками за $12 тис. він пропонував ухилянтам їхати до Придністров’я, Республіки Молдова або Румунії. Зловмисників затримали під час розрахунку з військовозобов’язаним.

Зараз дивляться

Прокурори Київської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду обвинувальний акт за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

За ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України України обвинуваченим загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також
$7 тис. за фіктивну операцію: в Одесі викрили схему для ухилянтів
Одеса, прокуратура, медики ухилянти гроші

Джерело: Одеська обласна прокуратура

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніМобілізаціяОдеса
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь