Таксі за $12 тис. до Молдови та Румунії: судитимуть ділків, які перевозили ухилянтів
На Одещині викрили організаторів схеми незаконного перевезення військовозобов’язаних до Молдови та Румунії за $12 тис.
$12 тис. за поїздку за кордон: що відомо
За даними правоохоронців, один із обвинувачених, що працював водієм таксі, налагодив незаконну схему виїзду чоловіків призовного віку за межі України поза офіційними пунктами пропуску.
Разом із своїми спільниками за $12 тис. він пропонував ухилянтам їхати до Придністров’я, Республіки Молдова або Румунії. Зловмисників затримали під час розрахунку з військовозобов’язаним.
Прокурори Київської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду обвинувальний акт за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
За ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України України обвинуваченим загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.