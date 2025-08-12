Таксі за $12 тис. до Молдови та Румунії: судитимуть ділків, які перевозили ухилянтів

На Одещині викрили організаторів схеми незаконного перевезення військовозобов’язаних до Молдови та Румунії за $12 тис.

$12 тис. за поїздку за кордон: що відомо

За даними правоохоронців, один із обвинувачених, що працював водієм таксі, налагодив незаконну схему виїзду чоловіків призовного віку за межі України поза офіційними пунктами пропуску.

Разом із своїми спільниками за $12 тис. він пропонував ухилянтам їхати до Придністров’я, Республіки Молдова або Румунії. Зловмисників затримали під час розрахунку з військовозобов’язаним.

