У Покровську зачинилася остання крамниця: у місті залишається ще понад 1300 людей — МВА

У місті Покровськ на Донеччині, яке з кінця грудня 2024 року перебуває без електропостачання та централізованої подачі води, продовжують залишатися 1327 мешканців.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Добряк і ефірі телемарафону Єдині новини.

Ситуація у Покровську: що відомо

За словами Добряка, ситуація ускладнюється постійними обстрілами, відсутністю працюючих магазинів і критичною логістикою.

До минулого тижня у місті діяла точка видачі води, однак вона була знищена російським ударом, і відновити її роботу неможливо. Наразі люди користуються понад 300 свердловинами, але цього недостатньо для комфортного забезпечення всіх потреб. Єдина крамниця, що ще працювала в одному з районів, також закрилася. Запаси продуктів, які надходили раніше у складі гуманітарної допомоги, швидко зменшуються, а їхнє поповнення залежить від військових, які одночасно займаються і евакуацією.

Заїхати до Покровська майже неможливо через те, що російські війська обстрілюють будь-який транспорт, який рухається. Це змушує людей діставатися пішки до місць збору для евакуаційних автобусів, часто долаючи великі відстані з різних районів. Раніше траплялися випадки повернення жителів — щоб доглянути городи чи перевірити житло, іноді навіть із дітьми, але зараз таких випадків більше не фіксують.

Окремою проблемою стали стихійні поховання — деякі люди змушені ховати померлих прямо біля своїх будинків. За останні два тижні кількість таких поховань зросла, що є наслідком неможливості забезпечити належне транспортування тіл через обстріли та блоковані маршрути.

