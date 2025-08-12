Вісім пасажирів на одне місце: найпопулярніші напрямки УЗ

Період серпневих відпусток та подорожей став справжнім випробуванням для української залізниці. В Укрзалізниці повідомляють, що з 4 по 10 серпня компанія перевезла 637,8 тисячі пасажирів. Це майже стільки, скільки налічує населення Кривого Рогу.

Які найпопулярніші напрямки УЗ та як на них придбати квитки, читайте в нашому матеріалі.

Чому так важко купити квитки на найпопулярніші напрямки УЗ

Попит на квитки у найпопулярніших напрямках у декілька разів перевищує пропозицію. Адже на одне місце інколи претендують від п’яти до восьми пасажирів. Як наслідок, квитки зникають з продажу протягом лічених хвилин після їх відкриття.

В Укрзалізниці пояснюють, що головна причина дефіциту місць – це швидке скорочення парку вагонів, яке випереджає темпи його оновлення. Значна частина рухомого складу досягає граничних термінів експлуатації та потребує капітального ремонту.

Ба більше, додатково ситуацію ускладнюють наслідки повномасштабної війни, адже вагони й локомотиви руйнуються внаслідок ворожих обстрілів.

Наявні технічні ресурси компанія використовує максимально ефективно. У компанії наголошують, що завдяки оптимізації графіків та більш раціональному розподілу вагонів вдалося збільшити кількість перевезених пасажирів на один вагон у порівнянні з минулим роком. Проте без масштабного оновлення рухомого складу збільшити загальну кількість місць у поїздах буде складно.

На які напрямки Укрзалізниці найбільший попит

За даними інфографіки перевізника, за період з 4 по 10 серпня 2025 року, найпопулярнішим напрямком Укрзалізниці став маршрут Київ – Львів. Пасажири шукали квитки на цей напрямок 160 048 разів, тоді як у прямих поїздах було лише 20 912 місць. Отже, на кожне місце претендувало приблизно 8 пасажирів.

Не набагато краща ситуація і з поїздами Київ – Одеса, адже тут 100 959 пошуків проти 19 020 місць. Тобто попит у 5,3 рази перевищує пропозицію.

Високий попит на квитки Укрзалізниці у напрямку Київ – Харків, адже тут 70 400 пошуків при 18 528 доступних місцях (майже в 3,8 разів більше охочих, ніж місць).

Міжнародний маршрут Київ – Перемишль показав 67 147 пошуків і 22 814 місць, що відповідає заповнюваності у 2,9 рази вище за пропозицію.

Замикає п’ятірку лідерів напрямок Київ – Дніпро: 57 700 пошуків і лише 11 682 місця, тобто майже в 5 разів більше охочих, ніж доступних квитків.

Найпопулярніші напрямки УЗ: як купити квитки

Щоб підвищити шанси придбати квиток на потрібний поїзд, в Укрзалізниці радять оформлювати покупку онлайн, адже саме таким способом продається близько 90% місць.

Також варто скористатися сервісом Автовикуп, який автоматично відстежує квитки з повернень і передає їх пасажирам, а не ботам. Детальніше про те, як придбати квитки на найпопулярніші напрямки, читайте тут.

Що потрібно для вирішення проблеми

За даними УЗ, розширення пасажирських перевезень можливе лише за умови стабільного фінансування, у тому числі з державного та місцевих бюджетів. Кошти потрібні для:

закупівлі нових вагонів і швидкісних поїздів Інтерсіті+;

проведення капітальних ремонтів наявного рухомого складу;

модернізації вагонів, які ще можна відновити.

В Укрзалізниці підкреслюють, що системно рухаються у напрямку оновлення інфраструктури, але процес потребує часу та значних інвестицій.

Джерело : Укрзалізниця

