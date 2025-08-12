Укр Рус
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Втрати ворога на 12 серпня: ліквідовано ще 980 окупантів і 26 артсистем

російські танки
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 12 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 980 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 266-ту добу повномасштабної війни становлять 1 065 220 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 12 серпня 2025 року

  • особового складу – близько 1 065 220 (+980) осіб;
  • танків – 11 098 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 119 (+5);
  • артилерійських систем – 31 406 (+26);
  • РСЗВ – 1 464 (+2);
  • засобів ППО – 1 205 (+1);
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 753(+107);
  • крилатих ракет – 3 556;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58 219 (+106);
  • спеціальної техніки – 3 937 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 266-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Карта бойових дій на 12 серпня 2025 – ситуація на фронті
Генштаб

