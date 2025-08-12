Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 12 серпня: ліквідовано ще 980 окупантів і 26 артсистем
Втрати ворога на 12 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 980 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 266-ту добу повномасштабної війни становлять 1 065 220 убитими й пораненими.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 12 серпня 2025 року
- особового складу – близько 1 065 220 (+980) осіб;
- танків – 11 098 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 119 (+5);
- артилерійських систем – 31 406 (+26);
- РСЗВ – 1 464 (+2);
- засобів ППО – 1 205 (+1);
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 753(+107);
- крилатих ракет – 3 556;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58 219 (+106);
- спеціальної техніки – 3 937 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 266-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 12 серпня 2025 – ситуація на фронті
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.