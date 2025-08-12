Втрати ворога на 12 серпня: ліквідовано ще 980 окупантів і 26 артсистем

Втрати ворога на 12 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 980 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 266-ту добу повномасштабної війни становлять 1 065 220 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 12 серпня 2025 року

особового складу – близько 1 065 220 (+980) осіб;

танків – 11 098 (+5);

бойових броньованих машин – 23 119 (+5);

артилерійських систем – 31 406 (+26);

РСЗВ – 1 464 (+2);

засобів ППО – 1 205 (+1);

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 753(+107);

крилатих ракет – 3 556;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 58 219 (+106);

спеціальної техніки – 3 937 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 266-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

