Є перші успіхи: у Генштабі розповіли, як зупиняють ворога під Покровськом

Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування ворога на Добропільському та Покровському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.

Ситуація на Добропільському та Покровському напрямках

Українські військові вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування окупантів на Добропільському та Покровському напрямках.

– Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника. Так, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Генштабі, ворог намагається просочуватися через наші оборонні порядки диверсійними і малими піхотними групами. Таким чином російські військові чинять спроби проникнути у глибину нашої оборони.

– Зокрема, декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь, – йдеться у повідомленні.

Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти – Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта – в процесі знищення.

Ситуація непроста й динамічна, проте українські захисники вживають всіх потрібних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи.

Зокрема, рішенням Головнокомандувача ЗСУ для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп ворога у визначеному районі.

Резервні підрозділи вже виявили противника та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон.

До речі, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про залучення додаткових сил для знищення диверсійних груп ворога на Покровському напрямку.

