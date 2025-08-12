Зеленський про переговори Трампа з Путіним: Нічого про Україну без нас ухвалити не можуть

На майбутніх перемовинах між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним не можуть ухвалюватися жодні рішення щодо України без участі української сторони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на конференції 12 серпня.

Зеленський прокоментував майбутні переговори США та РФ: що відомо

– Що стосується перемовин, у будь-якому випадку, вони важливі на рівні лідерів, але говорити про Україну без України неможливо і ніхто цього не прийме. Тому розмова Путіна і Трампа може бути важливою для їхнього двостороннього треку. Але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть. Я дуже вірю і сподіваюся, що президент США це розуміє і усвідомлює, – сказав Зеленський.

Він також повідомив, що готується тристороння зустріч лідерів, де обговорюватимуться ключові питання завершення війни, однак дата ще не визначена.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет не виключив своєї присутності на зустрічі президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися на Алясці 15 серпня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що на переговорах із Володимиром Путіним, які відбудуться 15 серпня на Алясці, не буде президента України Володимира Зеленського.

