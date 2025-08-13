Чеський міністр Ліпавський у Дніпрі вів перемовини в укритті через тривогу
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час візиту до Дніпра частину офіційних переговорів провів в укритті через повітряну тривогу.
Ліпавський спускався в укриття під час візиту до Дніпра
Як повідомляє České noviny, глава чеської дипломатії зустрівся в Дніпрі з керівником Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком та головою обласної ради Миколою Лукашуком.
Через сигнал тривоги перший етап перемовин відбувся в укритті.
Під час обговорень Ліпавський поінформував українську сторону про свої розмови з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.
Він також наголосив, що Чехія зосереджує увагу на гуманітарних та інших проєктах у Дніпропетровській області, які важливі для післявоєнного відновлення України.
Пізніше міністр поклав квіти до меморіалу жертв російських обстрілів. Однак близько 08:00 знову пролунали сирени, і делегація була змушена перейти в укриття, де перебувала приблизно 15 хвилин.
Видання також зазначає, що під час свого перебування в Україні Ліпавський уже не вперше потрапив у схожу ситуацію – в ніч на вівторок він спускався в укриття і в Києві через повітряну тривогу.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що кінця року Україна у межах чеської ініціативи розраховує отримати близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів.