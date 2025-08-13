Укр Рус
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
2 хв.

ДРГ проникли в чотири населені пункти під Покровськом, триває ліквідація – Генштаб

Військові ЗСУ
Фото: Depositphotos

Сили оборони України ліквідовують диверсійно-розвідувальні групи російських окупантів, які прорвалися в населені пункти на Покровському напрямку в Донецькій області.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

ДРГ РФ прорвались у села на Покровському напрямку: що відомо

За словами Ковальова, використовуючи особливості місцевого рельєфу, противник проник до сіл Веселе, Вільне, Рубіжне та Кучерів Яр. Частину диверсантів уже знищено, решта перебувають у процесі ліквідації.

Крім того, кілька невеликих груп окупантів, обійшовши позиції українських військових, намагалися просунутися у напрямку Золотого Колодязя. Ковальов заявив, що ситуація на ділянці фронту залишається складною та динамічною, а Сили оборони вживають усіх заходів для виявлення та знищення ворога.

карта

Фото: Google maps

За словами речника Генштабу, на Покровському напрямку російські окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу.

Нагадаємо, за рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на Покровський напрямок перекинули додаткові сили та засоби для протидії проривам ДРГ.

Також у ЦПД заявили, що наративи про здавання позицій у Донецькій області є частиною пропаганди РФ.

Війна в Україні

