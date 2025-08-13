Карта бойових дій на 13 серпня 2025 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби відбулося 165 бойових зіткнень.
Російські війська завдали двох ракетних ударів шістьма ракетами та 89 авіаційних ударів, скинувши 183 керовані бомби.
Крім цього, здійснив 5 120 обстрілів, з них 64 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 166 дронів-камікадзе.
Такі дані станом на 08:00 13 серпня оприлюднив Генеральний штаб України.
Де точаться бої в Україні 13 серпня 2025 року – дивіться на карті бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 13 серпня 2025
Ситуація в Україні на 13 серпня 2025
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 17 боєзіткнень. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 281 обстріл, зокрема одинадцять — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив три наступальні дії у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Кам’янка, Красне Перше.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямках Кіндрашівки, Московки, Куп’янська, Богуславки та Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався просунутися вперед у районах Греківки, Мирного, Зарічного, Карпівки, Торського, Діброви та в бік Шандриголового й Серебрянки.
На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Григорівки та Виїмки.
На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах Олександро-Шультиного та Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Неліпівки, Щербинівки, Русиного Яру та Яблунівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах Попового Яру, Маяка, Рубіжного, Володимирівки, Колодязів, Ніканорівки, Котлиного, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, Лисівки, а також у напрямках Покровська, Золотого Колодязя, Родинського та Променя.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника в районах Дачного, Шевченка, Новоукраїнки, Зірки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Ольгівського, Воскресенки та Андріївки-Клевцового.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки в напрямку Полтавки.
На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське та в напрямку Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку агресор провів шість наступальних дій в напрямку населених пунктів Придніпровське, Антонівка та Гола Пристань — Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати ворога на 13 серпня 2025 року
- особового складу – близько 1 066 110 (+890) осіб;
- танків – 11 099 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 127 (+8);
- артилерійських систем – 31 429 (+23);
- РСЗВ – 1 465 (+1);
- засобів ППО – 1 207 (+2);
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 852 (+99);
- крилатих ракет – 3 556;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58 265 (+46);
- спеціальної техніки – 3 937 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 267-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.