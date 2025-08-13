Переговори Зеленського, Трампа та лідерів ЄС 13 серпня: відомий графік

Президент України Володимир Зеленський та лідери провідних європейських країн проведуть сьогодні три окремі онлайн-зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters.

Розклад переговорів: заплановано три онлайн-зустрічі

Як повідомив речник уряду Німеччини, перша відеоконференція за участю Зеленського, Трампа та європейських лідерів відбудеться сьогодні о 15:00 за Києвом.

У зустрічі візьмуть участь керівники Німеччини, Фінляндії, Франції, Британії, Італії, Польщі та ЄС, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Друга онлайн-зустріч запланована на 16:00 за київським часом між Трампом, віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом та європейськими лідерами без участі України.

Завершальна зустріч Коаліції охочих щодо планів підтримки України у разі припинення вогню відбудеться о 17:30 за Києвом.

Варто зазначити, що переговори проходять напередодні запланованого на 15 серпня саміту Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Європейські чиновники висловлюють занепокоєння можливістю укладення угоди, несприятливої для безпеки України та Європи.

— Джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями у США, повідомило, що не можна виключати можливості того, що Трамп прагнутиме укласти угоду безпосередньо з Путіним без участі України чи Європи, — цитує Reuters американське джерело.

Раніше стало відомо, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться на території американської військової бази на Алясці.

