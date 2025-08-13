Події ночі 13 серпня: нові деталі зустрічі Трампа і Путіна, “бавовна” у РФ

У нічі проти 13 серпня у Кременчуці пролунали потужні вибухи. Тим часом Брянщину та Кубань знову атакували безпілотники.

Служба безпеки повідомила про деталі затримання майора Повітряних сил, який передавав РФ дані про F-16 та Mirage 2000.

А на Алясці готуються до зустрічі президента США Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним.

Детальніше про головні події ночі та ранку 13 серпня – читайте в добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Кременчуці

Вибухи на Брянщині

Вибухи на Кубані

Малюк розповів про агентів РФ у ЗСУ

На Алясці готуються до зустрічі Трампа і Путіна

Вибухи у Кременчуці

У ніч проти 13 серпня, у Кременчуці Полтавської області пролунали потужні вибухи під час дії сигналу повітряної тривоги.

Про інцидент повідомили українські журналісти, які перебували на місці події.

В області було оголошено повітряну тривогу через ймовірну загрозу застосування балістичних ракет.

Згодом Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух ракети у напрямку Кременчука та закликали мешканців негайно перейти до укриттів.

Вибухи на Брянщині

Вночі 13 серпня місто Унеча та район у Брянській області РФ знову зазнали атаки безпілотників, повідомляють місцеві жителі.

За їхніми словами, ціллю стала лінійна виробничо-диспетчерська станція Унеча нафтопроводу Дружба у селі Високе.

Губернатор області заявив, що сили ППО Міноборони РФ знищили 12 ворожих БПЛА, наслідки уточнюються, на місці працюють екстрені служби.

6 серпня, за даними ASTRA, безпілотник вже влучав у цю станцію, після чого виникла пожежа.

ЛВДС Унеча є найбільшим вузлом нафтопроводу Дружба, який транспортує нафту через кілька країн.

Вибухи на Кубані

У ніч на 13 серпня невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Слов’янську на Кубані Краснодарського краю.

За повідомленнями російських пабліків, уламки одного зі збитих дронів впали на територію підприємства.

Перед атакою у регіоні було оголошено сигнал про безпілотну небезпеку.

Малюк розповів про агентів РФ у ЗСУ

Цього тижня Служба безпеки України затримала майора Повітряних сил ЗСУ , який передавав Росії дані про винищувачі F-16 та Mirage 2000, а також готував удари дронами та ракетами.

Про це повідомив керівник СБУ Василь Малюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Я скажу відверто щодо виявлення, документування і затримання негідників у Силах оборони. Тут реально завжди з розумінням відноситься головнокомандувач Сирський. Багато проведено реалізацій. Якщо говорити мовою прикладів і згадати статистику, то їх було 58, – зазначив Малюк.

Він уточнив, що цього тижня йдеться про затримання майора Повітряних сил Збройних сил України.

На Алясці готуються до зустрічі Трампа і Путіна

Речниця Держдепартаменту Сполучених Штатів Теммі Брюс повідомила, що державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров обговорили підготовку до саміту на Алясці.

За її словами сторони підтвердили налаштованість на успішне проведення переговорів.

Сам Марко Рубіо заявив, що переговори між президентом Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним у Білому домі сприймають не як поступки російському диктатору, а як з’ясування позицій.

