Шкільні канікули 2025-2026 в Україні: орієнтовні дати та тривалість

Навчальний рік 2025-2026 в Україні, за попередніми прогнозами, розпочнеться 1 вересня 2025 року та триватиме до 30 червня 2026 року.

Згідно з чинним законодавством, школи мають певну автономію у плануванні освітнього процесу, тому дати шкільних канікул 2025-2026 в Україні можуть відрізнятися навіть у межах одного міста.

Коли канікули в школах України у 2025-2026 навчальному році — читайте в нашому матеріалі.

Як визначають дати шкільних канікул в Україні у 2025-2026 роках

Педагогічна рада кожного навчального закладу самостійно встановлює структуру та тривалість навчального року, розклад навчального тижня, тривалість навчального дня, графік занять та перерв, а також форми організації навчання — очну, змішану чи дистанційну.

Через це канікули в різних школах одного міста можуть починатися раніше або пізніше на кілька днів.

Орієнтовні дати шкільних канікул в Україні у 2025-2026 навчальному році:

осінні канікули заплановані з 27 жовтня до 2 листопада 2025 року;

зимові — з 27 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року;

весняні — з 23 до 29 березня 2026 року;

літні канікули почнуться 1 червня 2026 року.

Наведені дати є орієнтовними, остаточний графік затверджує педагогічна рада вашого закладу.

Водночас усе значною мірою залежатиме від безпекової ситуації в регіоні та епідеміологічних умов.

У школах, де навчання очне, можливі тимчасові закриття закладів або окремих класів на карантин. Для таких навчальних закладів дати шкільних канікул можуть переноситися, продовжуватися або скорочуватися.

Чого очікувати в новому навчальному році

Міністерство освіти і науки повідомило про скасування наказу № 1112, який визначав норми дистанційного навчання, водночас запевнивши, що його ключові положення збережуться та будуть враховані в інших нормативних документах до початку навчального року.

Рішення про скасування наказу № 1112 ухвалили за результатами домовленостей МОН із прифронтовими регіонами через складну безпекову ситуацію. Проте основні ідеї документа будуть інтегровані в інші акти до 1 вересня 2025 року.

Формат навчання в новому році визначатиметься залежно від обставин: у прифронтових районах — дистанційно, на тимчасово окупованих територіях — через педагогічний патронаж з індивідуальними заняттями, за кордоном — з українським компонентом та спрощеною програмою, а в безпечних регіонах — очно.

Кожна школа самостійно визначає, який формат запроваджувати, однак МОН не рекомендує поєднувати очне та дистанційне навчання в одному класі.

