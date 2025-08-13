Трамп стимулюватиме Путіна до миру угодою про копалини – The Telegraph

Президент США Дональд Трамп готується запропонувати кремлівському диктатору Володимиру Путіну доступ до рідкісних мінералів, щоб спонукати його закінчити війну в Україні, пише The Telegraph.

Зустріч Трампа та Путіна 15 серпня

Трамп прибуде на зустріч з Путіним 15 серпня, “озброївшись низкою можливостей для заробітку для Путіна”. Зокрема серед них буде “відкриття природних ресурсів Аляски для Кремля та скасування деяких американських санкцій проти авіаційної промисловості Росії”, пише The Telegraph.

– Скотт Бессент, міністр фінансів США, як відомо, є одним з представників адміністрації, які інформують Трампа перед його зустріччю з Путіним в Анкориджі. Бессент вивчає економічні компроміси, на які США можуть піти з Росією, щоб прискорити укладення угоди про припинення вогню, – пише The Telegraph.

За інформацією видання, можливі пропозиції включають також “надання Путіну доступу до рідкісних мінералів на українських територіях, які зараз окуповані Росією”.

