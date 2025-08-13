Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 13 серпня: ліквідовано ще 890 окупантів і понад два десятки артсистем
Втрати ворога на 13 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 890 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 267-ту добу повномасштабної війни становлять 1 066 110 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 13 серпня 2025 року
- особового складу – близько 1 066 110 (+890) осіб;
- танків – 11 099 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 127 (+8);
- артилерійських систем – 31 429 (+23);
- РСЗВ – 1 465 (+1);
- засобів ППО – 1 207 (+2);
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 852 (+99);
- крилатих ракет – 3 556;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58 265 (+46);
- спеціальної техніки – 3 937 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 267-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
