15-річна дівчина та юнак загинули на місці: на автодорозі Жидачів-Ходорів сталася ДТП

На автодорозі Жидачів-Ходорів неподалік села Іванівці Стрийського району сталося ДТП, яке забрало життя 15-річної дівчини та 18-річного хлопця.

ДТП на автодорозі Жидачів-Ходорів

13 серпня близько 20:00 відбулося зіткнення автомобілів Mercedes-Benz, яким керував неповнолітній 17-річний мешканець Стрийського району, та Seat Altea XL під керуванням 31-річного також жителя Стрийщини.

Від отриманих внаслідок аварії травм 15-річна дівчина та 18-річний чоловік, які були пасажирами Mercedes-Benz та мешканцями Стрийського району, загинули на місці події. Ще троє пасажирів Mercedes-Benz: 15-річний та двоє 17-річних жителів району – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

