Дітей не бачила 6 років: перші емоції звільнених з полону українців

Перші дзвінки, сльози, щастя та радість. 14 серпня відбувся черговий обмін військовополоненими. В Україну повернулися 84 людини.

Звільнені з полону не стримують своїх емоцій. Деякі з них досі не можуть повірити в те, що повернулися додому.

Відео перших вражень опублікували у ДПСУ.

Перші емоції звільнених під час обміну: що відомо

У відомстві повідомили, що серед звільнених цивільних і військових є ті, кого Росія утримувала в полоні з 2014-го, 2016-го, 2017 років. Також був звільнений і захисник Маріуполя, якого окупанти утримували в Оленівці.



Українці, які повернулися додому, не можуть стримати сліз щастя та радощів.

– Я дітей 6 років не бачила. Я дуже рада, – каже зі сльозами на очах звільнена з полону жінка.

Звільнені українці поспішають повідомити радісну новину рідним та зателефонувати їм.

– Ми головою ще не зрозуміли, що вдома. Поки ще не прийшло усвідомлення, – сказав звільнений чоловік.

Нагадаємо, 14 серпня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 84 наші співвітчизники.

У штабі підрахували, що йдеться уже про 67-й обмін полоненими, з 84 повернених українців з російської неволі визволили 33 військових та 51 цивільного.

Наголошується, що особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені до тривалих термінів ув’язнення – від 10 до 18 років.

