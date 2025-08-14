Екскомандир Генічеська Бойчук повернувся додому після трьох років полону

Колишній командир мінного тральника Генічеськ, старший мічман Олександр Бойчук повернувся в Україну з російського полону.

Повернення Олександра Бойчука з полону

Про повернення захисника Маріуполя Олександра Бойчука повідомив військовослужбовець Богдан Кутєпов.

– Мого друга, захисника Маріуполя, який зник ще в перші місяці повномасштабної війни, і якого перший рік взагалі не було в списках живих, але дружина вірила й чекала – нарешті сьогодні звільнили з терористичного полону, – розповів він.

За словами Кутєпова, додому повернувся Бойчук – командир єдиного українського мінного тральника (сьогодні вже розбомбленого), яким керував під час російської окупації Криму в 2014 році.

Більшість українських кораблів опинилися в руках російських окупантів, але тральник Генічеськ залишався непокореним. Командир Бойчук не дозволив ворогам зайти на борт, хоча під його кораблем стояли гранатомети, кулемети та автоматичні гармати.

На борту закінчувалися запаси їжі та води, але це не зупинило екіпаж. Тоді Бойчук спробував прорвати оточення ще раз.

Коли російські спецпризначенці наздогнали корабель на катері та закидали світло-шумові гранати, то українські моряки почали чинити відчайдушний спротив. Вони відбивалися шлангами та ланцюгами, завдаючи поранень противнику.

Зрештою Генічеськ захопили та пришвартували до причалу, а команду розмістили на березі. Бойчук із родиною евакуювалися на підконтрольну Україні територію, а згодом вдалося повернути сам корабель.

У 2017 році про тральник і його командира зняли однойменний фільм – Генічеськ.

На початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Бойчук перебував у Маріуполі на борту корабля управління Донбас.

Українські кораблі в порту були знищені, а сам Бойчук разом із побратимами обороняв порт і місто. Згодом українські сили потрапили в оточення, а командир опинився в російському полоні.

Тральник Генічеськ, яким він колись командував, був знищений російською крилатою ракетою 5 червня 2022 року.

Обмін полоненими 14 серпня

У четвер, 14 серпня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими.

Додому повернулися 84 українці, серед яких були як військові, так і цивільні.

Особливістю цього обміну стало те, що понад 50 цивільних нарешті повернулися додому – багато з них утримувалися в російському полоні ще з 2014, 2015, 2016 та 2017 років.

Фото: Богдан Кутєпов

