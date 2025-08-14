Ініціатива PURL з оборонної підтримки України вже зібрала $1,5 млрд – Зеленський
Нова ініціатива з оборонної підтримки України за програмою PURL, реалізована спільно з партнерами, вже дає відчутні результати.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Ініціатива PURL зібрала перші $1,5 млрд
– На сьогодні ми вже маємо $1,5 млрд. Завдяки ініціативі НАТО Prioritised Ukraine Requirements List країни-члени НАТО можуть співпрацювати для закупівлі виготовленої в США зброї для України. Це механізм, який справді зміцнює нашу оборону, – пояснив глава держави.
Зеленський уточнив розміри внесків конкретних країн:
- Нідерланди – $500 млн;
- Данія, Норвегія та Швеція – $500 млн;
- Німеччина вчора додала ще $500 млн.
– Продовжуємо обговорення з іншими країнами. Кожен внесок у межах PURL – це прямі інвестиції в нашу здатність захищати життя наших людей і наближати достойний мир. Дякую всім нашим союзникам за підтримку України, – наголосив президент.
Два дні тому Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася з країнами НАТО про щомісячну закупівлю озброєння на $1-1,5 млрд за програмою PURL.
Нещодавно США та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), метою якої є швидке постачання озброєнь, зокрема американського виробництва.