Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Осінні канікули 2025: коли відпочиватимуть школярі
Ексклюзив
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Актора Костянтина Темляка звинуватили у насильстві та розбещенні 15-річної: деталі скандалу
Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Ініціатива PURL з оборонної підтримки України вже зібрала $1,5 млрд – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Нова ініціатива з оборонної підтримки України за програмою PURL, реалізована спільно з партнерами, вже дає відчутні результати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Ініціатива PURL зібрала перші $1,5 млрд

– На сьогодні ми вже маємо $1,5 млрд. Завдяки ініціативі НАТО Prioritised Ukraine Requirements List країни-члени НАТО можуть співпрацювати для закупівлі виготовленої в США зброї для України. Це механізм, який справді зміцнює нашу оборону, – пояснив глава держави.

Зараз дивляться

Зеленський уточнив розміри внесків конкретних країн:

  • Нідерланди – $500 млн;
  • Данія, Норвегія та Швеція – $500 млн;
  • Німеччина вчора додала ще $500 млн.

– Продовжуємо обговорення з іншими країнами. Кожен внесок у межах PURL – це прямі інвестиції в нашу здатність захищати життя наших людей і наближати достойний мир. Дякую всім нашим союзникам за підтримку України, – наголосив президент.

Два дні тому Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася з країнами НАТО про щомісячну закупівлю озброєння на $1-1,5 млрд за програмою PURL.

Нещодавно США та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), метою якої є швидке постачання озброєнь, зокрема американського виробництва.

Читайте також
До $500 млн у рамках PURL: Німеччина та інші союзники профінансують допомогу для України
Німеччина, прапор Німеччини

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийЗброя для УкраїниНАТОСША
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь