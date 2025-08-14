Одесу внесли до переліку територій, де ведуться активні бойові дії: деталі
119 населених пунктів Одещини внесли до переліку територій, де тривають активні бойові дії.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.
Оновлено перелік населених пунктів, де ведуться бойові дії: що відомо
Перелік територій, де відбуваються активні бойові дії, оновило Міністерство з відновлення України.
Відповідно до наказу №1151 від 15 липня до списку додано 119 населених пунктів у 7 громадах Одеської області. До нього внесли, зокрема, ключові міста регіонів, такі як: Одеса, Ізмаїл, Кілія, Вилкове та Чорноморськ.
Варто зазначити, що у більшості із цих територій початок відліку бойових дій датується ще 26 травня 2025 року. Саме тоді Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по регіону.
Що означає новий статус
Новий статус вносить зміни, а саме:
- у містах можуть створювати військові адміністрації;
- ОВА отримає право зупиняти рішення місцевих рад, усувати посадовців і перерозподіляти кошти бюджетів громад;
- мешканці отримають доступ до розширеної програми єВідновлення для компенсацій за знищене або пошкоджене житло.
Також в уряді пояснюють, що мешканці територій, які внесені до переліку, зможуть гарантовано отримати передбачені законом пільги.