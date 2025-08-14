Укр Рус
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
3 хв.

Одесу внесли до переліку територій, де ведуться активні бойові дії: деталі

Одесу та ще понад 100 населених пунктів внесли до переліку територій, де ведуться бойові дії
Фото: Нацполіція

119 населених пунктів Одещини внесли до переліку територій, де тривають активні бойові дії. 

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій

Оновлено перелік населених пунктів, де ведуться бойові дії: що відомо

Перелік територій, де відбуваються активні бойові дії, оновило Міністерство з відновлення України. 

Зараз дивляться

Відповідно до наказу №1151 від 15 липня до списку додано 119 населених пунктів у 7 громадах Одеської області. До нього внесли, зокрема, ключові міста регіонів, такі як: Одеса,  Ізмаїл, Кілія, Вилкове та Чорноморськ.

Варто зазначити, що у більшості із цих територій початок відліку бойових дій датується ще 26 травня 2025 року. Саме тоді Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по регіону.

Що означає новий статус

Новий статус вносить зміни, а саме:

  • у містах можуть створювати військові адміністрації;
  • ОВА отримає право зупиняти рішення місцевих рад, усувати посадовців і перерозподіляти кошти бюджетів громад;
  • мешканці отримають доступ до розширеної програми єВідновлення для компенсацій за знищене або пошкоджене житло.

Також в уряді пояснюють, що мешканці територій, які внесені до переліку, зможуть гарантовано отримати передбачені законом пільги.

