Одесу внесли до переліку територій, де ведуться активні бойові дії: деталі

119 населених пунктів Одещини внесли до переліку територій, де тривають активні бойові дії.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Оновлено перелік населених пунктів, де ведуться бойові дії: що відомо

Перелік територій, де відбуваються активні бойові дії, оновило Міністерство з відновлення України.

Відповідно до наказу №1151 від 15 липня до списку додано 119 населених пунктів у 7 громадах Одеської області. До нього внесли, зокрема, ключові міста регіонів, такі як: Одеса, Ізмаїл, Кілія, Вилкове та Чорноморськ.

Варто зазначити, що у більшості із цих територій початок відліку бойових дій датується ще 26 травня 2025 року. Саме тоді Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по регіону.

Що означає новий статус

Новий статус вносить зміни, а саме:

у містах можуть створювати військові адміністрації;

ОВА отримає право зупиняти рішення місцевих рад, усувати посадовців і перерозподіляти кошти бюджетів громад;

мешканці отримають доступ до розширеної програми єВідновлення для компенсацій за знищене або пошкоджене житло.

Також в уряді пояснюють, що мешканці територій, які внесені до переліку, зможуть гарантовано отримати передбачені законом пільги.

