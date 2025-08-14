Олександр Ширшин офіційно звільнився з посади комбата 47 ОМБр

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Маґура Олександр Ширшин (позивний Геній), повідомив, що більше не обіймає цю посаду.

Про своє рішення він написав у Facebook.

Комбат Маґури Ширшин звільнився з посади

– Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили не простий шлях, з якими “зростали” і вчилися воювати. Кожен усвідомлений пережитий досвід, навіть важкий і неприємний, може і має стати знаряддям для досягнення мети, – написав він.

Ширшин додав, що впевнений у своїх військових і вірить, що вони зможуть використати з користю отриманий досвід.

– Мав за честь служити тут пліч-о-пліч з неймовірно гідними людьми. Пишаюся кожним з них. А поки хтось буквально рахує цвяхи в розпорядженні батальйону, шукаючи привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку, ми будемо далі продовжувати рухати той світ, стоячи перед черговою невідомістю, але з розумінням свого обовʼязку і великою мрією про сильну і незалежну Україну, – зазначив він.

Конфлікт Ширшина і командування

21 травня робоча група Генштабу, створена для перевірки інформації з публічної заяви Ширшина, назвала його “недисциплінованим”.

У Генштабі зауважили, що поширення службових даних у соцмережах заслуговує на зауваження.

Командир пояснив, що зробив публічну заяву після того, як його звернення, офіційні та неофіційні, про доцільність виконання певних завдань залишилися без відповіді.

За словами Ширшина, він “написав допис з простою метою: необхідно змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості”.

Він також наголосив, що ніколи не вимагав відставки головнокомандувача чи інших окремих посадовців, тому що вважає, що проблеми у війську мають системний характер.

Раніше Ширшин подав рапорт на звільнення зі служби. У Facebook він звинуватив вище командування у безглуздих втратах особового складу, зокрема на Курському напрямку.

47-ма бригада Маґура воює на кількох напрямках фронту.

Фото: Олександр Ширшин

