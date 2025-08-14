Події ночі 14 серпня: заява Коаліції охочих щодо України та “бавовна” у Волгограді

У ніч проти 14 серпня Росія атакувала прифронтові області України ударними дронами та балістикою. Неспокійно було і в російському Волгограді, де після атаки БпЛА горить місцевий НПЗ.

А США тимчасово зняли частину санкцій проти Росії задля організації зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці 15 серпня.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 14 серпня – у добірці Фактів ICTV.

Атака дронів на НПЗ у російському Волгограді

У ніч проти 14 серпня безпілотники атакували у російському Волгограді нафтопереробний заводу Лукойл-Волгограднефтепереработка.

Внаслідок вибухів на НПЗ спалахнули пожежі. Це підтвердив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

– В результаті падіння уламків сталося розлиття і загоряння нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ. Пожежні служби оперативно приступили до гасіння пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає, – сказав він.

Російські ЗМІ публікують численні фото та відео наслідків.

В аеропорту Волгограда тимчасово не випускали і не приймали літаки.

США зняли частину санкцій з РФ перед самітом на Алясці

Сполучені Штати тимчасово зняли частину санкційних обмежень щодо фінансових операцій Росії – це необхідно для організації зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна, яка відбудеться на Алясці 15 серпня.

Напередодні ввечері Управління з контролю за іноземними активами американського Мінфіну видало спеціальну ліцензію, яка діятиме ще п’ять днів після запланованих переговорів, тобто до 20 серпня.

При цьому вона не передбачає розблокування підсанкційного майна чи виконання будь-яких інших фінансових операцій, не зазначених у документі.

Коаліція охочих визначила умови для припинення вогню в Україні

Лідери Коаліції рішучих у заяві, оприлюдненій після віртуальної зустрічі європейських лідерів, Володимира Зеленського і Дональда Трампа, виступили проти того, щоб ЗСУ мали якісь обмеження в рамках майбутньої мирної угоди між РФ та Україною.

Вони також вважають, що Москва не повинна мати права вето на шляху України до ЄС і НАТО.

Крім того, вони дали чітко зрозуміти, що шлях до миру в Україні не може бути вирішений без участі України.

США не вестимуть переговори з РФ без України

А віце-президент Джей Ді Венс запевнив, що США не вестимуть переговори з Росією щодо припинення вогню без участі України чи Європи.

Про це, як повідомляють ЗМІ з посиланням на двох німецьких урядовців, Венс сказав президенту Володимиру Зеленському та європейським союзникам під час вчорашньої розмови.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 268-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

