РФ атакувала Україну 45 дронами та двома ракетами С-300/400: скільки вдалося збити

У ніч проти 14 серпня Росія атакувала Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/400 та 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів.

Нічна атака на Україну 14 серпня: що відомо

За даними Повітряних сил ЗСУ, сьогодні вночі ворог запустив дві ракети С-300/400 із території Курської області РФ, а дрони – із напрямків Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Шаталово.

Зокрема, ударними БпЛА окупанти атакували прифронтові райони Донецької та Чернігівської областей, а ракетами – Сумську.

Попередньо, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 24 ворожі БпЛА на Півночі та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 21 дрона на 12 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 268-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

