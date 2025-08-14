Укр Рус
Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Україна в межах обміну видала Росії ексголову МВС Криму Федоряна

Обмін полоненими: колаборанта Федоряна видали РФ заради звільнення українців

У рамках обміну 84 на 84, який відбувся у четвер, 14 серпня, Україна видала Росії колишнього заступника начальника Кримського управління МВС Миколу Федоряна. 

Це допомогло повернути додому українців, частина з яких перебували в полоні ще з 2014 року. 

Про його обмін йдеться у повідомленні, опублікованому проєктом Хочу до себе у Telegram.

Обмін Миколи Федоряна: що відомо

Повідомляється, що в рамках державного проєкту під назвою Хочу до себе 14 серпня 2025 року колаборант Микола Федорян виїхав до Росії із паралельним поверненням українців, які перебували у російському полоні. 

Відомо, що Федорян, перебуваючи у тимчасово окупованому Криму, надавав співробітникам ФСБ, які проводили незаконні обшуки у кримських татар, транспорт. 

Російські силовики, у свою чергу, крім обшуків незаконно затримували представників корінного народу Криму та перевозили їх у місця позбавлення волі. 

Нагадаємо, про затримання Миколи Федоряна повідомили 9 листопада 2020 року. Його схопили на адмінкордоні з окупованим Кримом. 

Прокуратура АР Крим тоді заявила, що його підозрюють у державній зраді та сприянні російським спецслужбам. 

За версією слідства, Федорян причетний до переслідування кримських татар, оскільки він із 2012 року обіймав посаду начальника управління транспорту й авіації компанії Чорноморнафтогаз, і навіть після російської окупації півострова залишився на посаді. 

Раніше, до 2011 року, Микола Федорян служив у структурах МВС.

звільнений з полону

Джерело: Хочу до себе

Фото: Хочу до себе

