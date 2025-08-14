Поранення, отримані у російському полоні, прирівняно до бойових – Шмигаль

Поранення та травми, які українські військові отримали під час перебування у російському полоні, тепер офіційно прирівнюються до бойових.

Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Отримані у полоні травми прирівнюються до бойових

Глава Міноборони відвідав госпіталь на Вінничині, де зустрівся зі звільненими з полону українськими військовослужбовцями.

– Військові, які пережили полон, отримають ширші права та соціальний захист. Підписав наказ, який усуває прогалину в законодавстві щодо військовослужбовців, які були позбавлені свободи державою-агресором. До цього часу поранення чи захворювання, отримані в полоні, не визнавалися такими, що пов’язані з захистом Батьківщини. Через це наші захисники були позбавлені можливості отримати статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни, – наголосив Шмигаль.

За словами міністра, ситуацію вже виправлено: поранення, травми, контузії та захворювання, набуті під час полону, прирівнюються до бойових.

За словами Шмигаля, це рішення гарантує військовим:

належний соціальний захист;

право на всі передбачені пільги та компенсації;

безоплатне лікування та реабілітацію.

– Держава захищатиме кожного нашого військового не лише на полі бою, а й після повернення додому, – наголосив міністр.

Нагадаємо, 14 серпня відбувся 67-й обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 84 українських громадянина.

Серед звільнених – захисники Маріуполя та цивільні, деяких із яких утримували в полоні ще з 2014, 2016 та 2017 років. Майже всім поверненим потрібна медична допомога та тривала реабілітація.

Особливістю останнього обміну є те, що вдалося визволити як військових, так і цивільних українців, затриманих на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення.

Вони були незаконно засуджені до тривалих термінів ув’язнення – від 10 до 18 років.

Фото: Володимир Зеленський

