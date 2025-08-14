Укр Рус
2 хв.

Втрати ворога на 14 серпня: ліквідовано ще 990 окупантів та майже 30 артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 14 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 990 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 268-му добу повномасштабної війни сягнули 1 067 100 вбитими і пораненими.

Втрати РФ на 14 серпня 2025 року

  • особового складу – близько 1 067 100 (+990) осіб;
  • танків – 11 104 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 130 (+3);
  • артилерійських систем – 31 458 (+29);
  • РСЗВ – 1 466 (+1);
  • засобів ППО – 1 207;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 043 (+191);
  • крилатих ракет – 3 558;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58 456 (+191);
  • спеціальної техніки – 3 937.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 268-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

