Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 14 серпня: ліквідовано ще 990 окупантів та майже 30 артсистем
Втрати ворога на 14 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 990 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 268-му добу повномасштабної війни сягнули 1 067 100 вбитими і пораненими.
Втрати РФ на 14 серпня 2025 року
- особового складу – близько 1 067 100 (+990) осіб;
- танків – 11 104 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 130 (+3);
- артилерійських систем – 31 458 (+29);
- РСЗВ – 1 466 (+1);
- засобів ППО – 1 207;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 043 (+191);
- крилатих ракет – 3 558;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58 456 (+191);
- спеціальної техніки – 3 937.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 268-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
