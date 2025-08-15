Американські дослідники назвали 8 цілей для ударів України по РФ: перелік

Американська дослідницька організація Інститут Гудзона опублікувала звіт, у якому запропонувала вісім цілей для українських ударів по Росії, які могли б зламати позиційну стадію війни.

Про це йдеться у дослідженні під назвою Зламати глухий кут: російські цілі, по яких має завдати удару Україна.

Волго-Донський канал – ключова артерія РФ

Дослідники вважають, що саме Волго-Донський канал є ключовим шляхом між Каспієм і Чорним морем через Азовське море. Його використовують як для військових, так і для комерційних перевезень.

Крім іншого, він дуже важливий у внутрішніх водних шляхах Росії, що з’єднує Балтійське та Біле моря з Чорним.

У ньому є 13 шлюзів – дев’ять на схилі Волги та чотири на схилі Дону. Кілька з них – критично вразливі, особливо восьмий та дев’ятий, гідравлічний.

Завод дронів Shahed у Татарстані

Саме він є основним місцем виробництва Росією та Іраном дронів-камікадзе Shahed-131/136/238 та їхніх російських аналогів. Там виготовляють до 190 одиниць на день.

Вдарити можна як по самому заводу, так і по його енергопостачанню – Нижньокамській ТЕЦ.

Залізничні вузли на кордоні з Китаєм

Дослідники вважають, що було б доречним уразити й сухопутні маршрути між Росією та Китаєм – особливо прикордонні залізничні вузли Маньчжурія-Забайкальськ і Суйфеньхе-Пограничний.

Керченський міст і мости через Сиваш

Також можна відрізати від суші півострів Крим, який окупанти використовують як військову базу для нападів та повітряних ударів. Для цього у звіті пропонують вдарити по Керченському мосту та мостах через Сиваш (Чонгарський, Сиваський і Геніченський).

Мости у Західному військовому окрузі

Для того щоб створити довготривалі вузькі місця у логістиці, можна використати ключові залізничні мости у Західному військовому окрузі РФ.

Особливо важливо вдарити по тих із них, що забезпечують транспортування пального та боєприпасів.

База ВМФ РФ в Очамчирі

Після українських обстрілів Криму РФ почала будувати нову базу ВМФ РФ в Абхазії в Очамчирі.

Придністровський плацдарм

Відомо, що на Придністров’ї розташований ізольований російський контингент, де дислоковано близько півтори тисячі військових без можливості підкріплення.

Його потенційне захоплення зменшить загрозу для Одеси, а також позбавить росіян плацдарму на заході.

Бази Тихоокеанського флоту Росії

Ці бази напряму не задіяні у війні, однак їхня морська піхота воює проти України, тож дослідники пропонують використати морські або повітряні дрони задля демонстрації стратегічного досягання і змушення РФ розпорошити сили.

