Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім’ям загиблих у полоні – Свириденко

Юлія Свириденко
Фото: Офіс президента

На доручення Ставки Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив рішення, які допоможуть в короткі терміни закрити потреби фронту.

Йдеться про можливість для військових напряму закупати автотехніку, спрощення процедури списання втраченого в ході бойових дій майна та грошову допомогу родинам загиблих у полоні.

Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко.

Кабмін ухвалив рішення на доручення Ставки

  • Військовим частинам нададуть можливість напряму закуповувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли без зайвих бюрократичних процедур. Вартість буде визначатися за результатами експертної оцінки або за ринковими показниками. Це дасть змогу швидко оновлювати техніку, яка зношується на передовій.
  • Майно, втрачене чи зношене під час бойових дій, списуватимуть за спрощеною процедурою. Якщо його вартість не перевищує 1,7 млн грн, процес проходитиме швидше, щоб підрозділи могли оперативно отримувати заміну.
  • Родини захисників, які загинули в полоні, отримають грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. Також продовжено до одного року строк подання заяв на одноразову виплату для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби.
  • Міноборони запропонувало внести зміни до законодавства, щоб відкласти публікацію декларацій військовослужбовців на рік після завершення воєнного стану. Це необхідно для того, щоб унеможливити використання таких даних ворогом.

Нагадаємо, зі підсумками засідання Ставки 11 серпня головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ отримають додаткове фінансування з бюджету. Він додав, що в армії буде спрощена завва бюрократія.

