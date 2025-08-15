Укр Рус
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Марина Терюханова, редакторка стрічки
4 хв.

Комендантська година у Харкові та області у 2025 році: тривалість

комендантська година у Харкові
Фото: Depositphotos

Комендантська година в Україні – це заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях у визначений період доби без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Вона встановлюється з метою забезпечення громадського порядку, безпеки та захисту населення під час дії воєнного стану. 

Факти ICTV дізнавалися, коли в Харкові починається комендантська година. 

З котрої починається комендантська година у Харкові 

Харківська область є прикордонним регіоном, який постійно перебуває під загрозою атак з боку ворога. Саме тому в прикордонних районах області можливе збільшення тривалості комендантської години. Це робиться для посилення безпеки, запобігання проникненню диверсійно-розвідувальних груп та забезпечення ефективної роботи сил оборони. 

У Харкові та області змінюється час комендантської години, вона розпочинатиметься на годину пізніше й триватиме з опівночі до 05:00. Про це інформує пресслужба Харківської ОВА.

– Зміни набудуть чинності в ніч із 16 на 17 серпня 2025 року. Водночас, рішення не розповсюджується на громади області, де запроваджена місцева посилена комендантська година у зв’язку з безпековою ситуацією, – зазначили у ОВА.

Які населені пункти Харківської області мають більшу тривалість комендантської години 

Але є певні відмінності у тривалості комендантської години в окремих районах Харківської області.  

Відмінності торкнулися: 

  • Ізюмського району; 
  • 37 населених пунктів Чугуївського району; 
  • 41 населеного пункту Харківського району; 
  • 42 населених пунктів Богодухівського району; 
  • 73 населених пунктів Куп’янського району. 

В цих населених пунктах комендантська година триває з 17:00 до 09:00.  

Це дозволяє обмежити пересування цивільних осіб, виявити та затримати диверсійно-розвідувальні групи, а також забезпечити дотримання режиму світломаскування.  

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальної перепустки або посвідчення, а також пересуватися на транспортних засобах без спеціальної перепустки. Винятками є особи, які залучені до виконання завдань з підтримання правопорядку, працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, та особи, які прямують до укриттів під час повітряної тривоги. Нагадаємо, що у Харкові під час повітряної тривоги станції метрополітену працюють у режимі укриття. 

Відповідальність за порушення комендантської години включає затримання та перевірку документів, адміністративний штраф, а в разі опору – кримінальну відповідальність. 

мери Києва

Пов'язані теми:

Воєнний станХарківХарківська область
