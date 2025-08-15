Норвегія надає Україні ще €84 млн на підготовку до зими: деталі

Норвегія виділяє ще 1 млрд норвезьких крон (€84 млн), щоб забезпечити Україну достатньою кількістю природного газу для населення, бізнесу та промисловості перед початком опалювального сезону.

Про це повідомила пресслужба урду Норвегії на офіційному сайті.

Норвегія виділила ще €84 млн допомоги Україні

– Президент Зеленський звернувся до нас із проханням допомогти у забезпеченні України електрикою та теплом перед настанням зими. Я дуже радий, що ми можемо позитивно відгукнутися на це прохання, – заявив глава МЗС Еспен Барт Ейде.

Він додав, що Осло вже давно є важливим партнером Києва та залишатиметься ним надалі.

Після понад трьох років повномасштабної війни та неодноразових атак РФ енергетична інфраструктура України зазнала серйозних збитків.

Зазначається, що нова допомога є доповненням до попередньої у розмірі 1 млрд норвезьких крон, наданої в березні 2025 року на закупівлю газу.

Очікується, що загальна сума норвезької допомоги у 2025 році забезпечить постачання газу, а отже, і тепла та електроенергії, приблизно для 1 млн сімей протягом опалювального сезону 2025–2026 років.

Кошти виділяються у межах норвезької програми Nansen для підтримки України. Гроші надходять через Європейський банк реконструкції та розвитку, а їхнім отримувачем буде НАК Нафтогаз.

Із 2022 року Норвегія загалом надала Україні підтримку в розмірі 4,6 млрд норвезьких крон на закупівлю газу.

