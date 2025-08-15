Розвідник з ШІ: новий V2U помітили на всіх напрямках фронту
На фронті помітили нову версію ударного безпілотника зі штучним інтелектом V2U. Цей російський розвідувальний дрон працює на базі штучного інтелекту.
Таку інформацію повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.
V2U-розвідник з ШІ: характеристики дрона
Флеш розповів, що уже цього тижня цей тип БпЛА помітили на усіх ділянках фронту.
Від ударної версії його відрізняють завдяки відсутності хвостових стабілізаторів у центрі.
Після завершення розвідки цей дрон сідає на парашуті.
– Коли ми вивчали трофеї, там у програмі V2U були різні назви цієї лінійки дронів. Ударний є. Розвідник уже теж є. Залишився дрон-кур’єр для логістики, – перерахував Флеш.
За словами фахівця, розробник та виробник цього дрона невідомі і всередині нього немає російських компонентів.
– Для мене найважливіше питання: взаємодія розвідника й ударних дронів у ройовому рішенні. Ще раз повторюся, що я вважаю цю розробку лінійки БпЛА на ШI найбільш інноваційною і небезпечною, – наголосив Флеш.
Раніше ГУР МО України опублікувало дані щодо конструкції, електронної бази та джерел постачання російського ударного дрона V2U.
Його особливість – це здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту.
Фото: Про зв’язок від Сергія Флеш