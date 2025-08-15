На фронті помітили нову версію ударного безпілотника зі штучним інтелектом V2U. Цей російський розвідувальний дрон працює на базі штучного інтелекту.

Таку інформацію повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.

V2U-розвідник з ШІ: характеристики дрона

Флеш розповів, що уже цього тижня цей тип БпЛА помітили на усіх ділянках фронту.

Від ударної версії його відрізняють завдяки відсутності хвостових стабілізаторів у центрі.

Після завершення розвідки цей дрон сідає на парашуті.

– Коли ми вивчали трофеї, там у програмі V2U були різні назви цієї лінійки дронів. Ударний є. Розвідник уже теж є. Залишився дрон-кур’єр для логістики, – перерахував Флеш.

За словами фахівця, розробник та виробник цього дрона невідомі і всередині нього немає російських компонентів.

– Для мене найважливіше питання: взаємодія розвідника й ударних дронів у ройовому рішенні. Ще раз повторюся, що я вважаю цю розробку лінійки БпЛА на ШI найбільш інноваційною і небезпечною, – наголосив Флеш.

Раніше ГУР МО України опублікувало дані щодо конструкції, електронної бази та джерел постачання російського ударного дрона V2U.

Його особливість – це здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту.

