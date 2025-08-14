Україна хоче миру, але не за будь-яку ціну: Матернова про зустріч Трампа і Путіна

Україна хоче миру, але не за будь-яку ціну. Саме Україна має вирішити всі питання щодо свого майбутнього та закінчення повномасштабної війни.

Таку думку висловила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Матернова про зустріч Трампа і Путіна

– Україна хоче миру, але не за будь-яку ціну. Я щиро сподіваюся, що США та президент Трамп пам’ятатимуть про це. В ім’я сьогоднішніх українських жертв та всіх інших, хто загинув унаслідок російських атак, – зазначила посол.

Матернова звернула увагу, що незабаром відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна без представників України та інших країн Європи.

Проте всі екзистенційні питання про майбутнє та закінчення війни має вирішити саме Україна, переконана посол.

Вона вважає, що союзники мають надати Україні гарантії безпеки, інакше кремлівський диктатор Путін завдасть повторного удару.

Наразі світ спостерігає за подіями навколо Аляски з надією на припинення вогню, проте російські війська продовжують вбивати мирних жителів України, звернула увагу Матернова.

