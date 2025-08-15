В Одесі заочно засудили чоловіка за участь у терористичній організації ДНР

В Одесі 55-річного місцевого жителя заочно засудили за участь у терористичній організації ДНР.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Суд визнав одесита учасником терористичній організації ДНР: що відомо

Слідство встановило, що на початку 2015 року чоловік виїхав до тимчасово окупованого Донецька, де добровільно приєднався до збройного формування так званого 1-го армійського корпусу народної міліції ДНР.

Зараз дивляться

Під позивним Морпех він брав участь у розвідувальних та диверсійних операціях, збирав інформацію, проводив контррозвідувальні заходи та протягом 2015–2018 років воював проти ЗСУ на території Донецької і Луганської областей.

Окрім участі в бойових діях, засуджений входив до силового блоку комітету визволення Одеси та іншого незаконного збройного угруповання.

Через соцмережі він поширював думки про тероризм, виправдовував дії окупаційної влади та висловлював проросійські наративи, спрямовані проти української державності.

Фахівці Одеської обласної прокуратури підтримували публічне обвинувачення за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Наразі засуджений, якому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області.

Ув’язнення розпочнеться з моменту його затримання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.