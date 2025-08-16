Атака на Слов’янськ 16 серпня: ворог вдарив по місту дронами Italmas

Сьогодні Слов’янськ ворог атакував дронами Italmas. Обстріл стався увечері 16 серпня.

Про це повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Атака Слов’янська сьогодні: що відомо

Відомо, що місто обстріляли двічі.

Перший удар відбувся близько 18:15 у районі залізничного мікрорайону. Внаслідок атаки було поранено жінку та пошкоджено будинки приватного сектору.

Другий обстріл стався о 19:30 у мікрорайоні Лимани. Безпілотник знову влучив у житлову забудову.

У обох випадках ударів по місту завдавали за допомогою дронів Italmas.

Вадим Лях закликав місцевих мешканців бути обережними та дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, 13 липня окупанти вдарили по Слов’янську. За словами очільника МВА, вибухи пролунали в мікрорайоні Лісний.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки в житловому районі.

За його словами, відомо про двох постраждалих від російського обстрілу. Серед поранених – 13-річний хлопчик.

Також Сирський повідомив Зеленського, що ситуація на деяких ділянка фронту залишається досить напруженою. ЗСУ продовжують героїчно боронити позиції уздовж усієї лінії зіткнення.

