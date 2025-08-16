Укр Рус
РФ атакувала Україну Іскандером та 85 дронами: як відпрацювала ППО

ппо шахед війна
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 16 серпня (із 19:30 15 серпня) росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 85 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Гатив ворог по Україні з Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, Шаталова та населеного пункту Гвардійське, що в окупованому Криму.

Атака на Україну

Так, росіяни атакували прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини та Дніпропетровщини.

Станом на 08:00, сили протиповітряної оборони збили та подавили 61 ворожий безпілотник типу Shahed та дрони-імітатори різних типів на півночі та сході України.

На жаль, зафіксовано влучання ракет та 24 дронів на 12 локаціях.

Повітряний напад відбивали підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, що 15 серпня пролунали вибухи у Дніпрі. Росіяни вдарили ракетою по місту. Внаслідок атаки загинув чоловік і ще один постраждав.

Також 15 серпня загарбники вдарили дроном Молнія по центральній частині Сум, атакувавши торгові ряди Центрального ринку. Внаслідок атаки виникла пожежа, яка знищила 10 кіосків та пошкодила ще близько 10 торгових точок. Також від вибуху зазнали руйнувань навчальний заклад і кілька нежитлових приміщень поряд.

На щастя, ні жертв, ні постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 270-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

