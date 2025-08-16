Росіяни знімають постановочні “захоплення” селищ для для звітів Кремлю – ГУР

Пропаганда РФ вдається до нової тактики поширення дезінформації та активно її застосовує. Йдеться про постановочні “захоплення” населених пунктів із метою створення ілюзії успіхів на фронті.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Фейкові перемоги росіян: деталі ГУР

Для створення таких “перемог” ворог направляє малі групи з російськими прапорами (“двійки”) в обхід позицій українських захисників.

За даними розвідки, частині з них вдається просочитися в окремі населені пункти та зняти короткі відео з нібито підтвердженнями “захоплення” території.

– Такі ролики використовуються для “переможних” звітів перед кремлівським керівництвом та поширення в медіа з метою тиску на українське суспільство, – зазначили у ГУР.

Так, напередодні росіяни поширили чергове таке відео з села Андріївка-Клевцове Волноваського району на Донеччині.

Але бійці РДК у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади продемонстрували реальний стан справ у селищі.

Нещодавно що подібну групу “прапороносців” у селі Зелений Гай ліквідували бійці підрозділу Братство у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР.

