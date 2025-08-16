У Дії тимчасово не працюватиме послуга єВідновлення: яка причина

Послуга єВідновлення тимчасово не працюватиме на порталі та у застосунку Дія через технічні роботи з обслуговування державних реєстрів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

Технічні роботи триватимуть майже 36 годин

— З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня ДП НАІС буде проводити технічні роботи з обслуговування державних реєстрів Міністерства юстиції. Оскільки дані цих реєстрів використовуються для перевірок права власності, на час технічних робіт не працюватиме послуга єВідновлення на порталі та в застосунку Дія, — зазначають у міністерстві.

Отже, громадяни, які планували подавати заяви на відновлення житла через цифровий сервіс, мають зачекати до ранку понеділка.

Всі інші послуги Дії продовжуватимуть працювати в звичайному режимі.

єВідновлення — це державна програма, яка передбачає надання фінансової, матеріальної або консультативної допомоги громадянам, бізнесу та організаціям, які постраждали внаслідок війни, надзвичайних ситуацій або руйнувань інфраструктури.

Допомога може передбачати компенсації за пошкоджене майно, відновлення житла, підтримку малого та середнього бізнесу, а також соціальну підтримку найбільш вразливих верств населення.

Отримати допомогу за єВідновленням можуть:

Фізичні особи — власники житла або приватного майна, яке було пошкоджене або зруйноване; особи, які втратили джерела доходу через війну або надзвичайну ситуацію.

Малий та середній бізнес — підприємці, які зазнали збитків, втратили обладнання або приміщення, і потребують фінансової підтримки для відновлення діяльності.

Громадські організації та установи — навчальні заклади, медичні заклади, громадські центри, що постраждали від руйнувань і потребують ресурсів для відновлення функціонування.

Для отримання допомоги особа має подати заявку через офіційний портал єВідновлення або відповідні державні органи, надати підтверджувальні документи щодо шкоди та пройти процедуру перевірки.

Розмір та форма допомоги визначається відповідно до масштабу пошкоджень та категорії заявника.

