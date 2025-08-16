Укр Рус
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
В ОП спростували заяву про “повітряне перемир’я”: деталі

Офіс президента
Фото: Depositphotos

В Офісі президента заявили, що нічого не чули про домовленості щодо так званого повітряного перемир’я, про яке нібито домовилися президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін на Алясці.

Про це заявив радник українського президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, реагуючи на заяву журналіста The Economist.

Перемир’я у небі: що відомо і реакція ОП

Журналіст видання The Economist Олівер Керрол, посилаючись на джерела, написав, що під час зустрічі Трампа та Путіна нібито було досягнення попередньої домовленості про “повітряне перемир’я” до тристоронньої зустрічі лідерів.

– Ми вважаємо, що небо дасть сигнал про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим, – заявив співрозмовник журналіста.

Під цим дописом в соцмережі X свій коментар залишив Дмитро Литвин, зазначивши, що Україна “ще нічого про це не чула”.

скриншот Литвин журналіст Economist

Скриншот: X/Oliver Carroll

Тоді Керрол додав інший допис: Адміністрація президента України заявляє, що їй нічого не відомо про таку угоду. Можливо, вона є більш “тимчасовою”, ніж я припускав.

У п’ятницю, 15 серпня, на Алясці у місті Анкоридж відбувся саміт за участю Трампа та Путіна.

Американський президент повідомив, що за його підсумками не було підписано жодної угоди, але саму зустріч він назвав “дуже продуктивною”.

Зеленський, Трамп

