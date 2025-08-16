Зеленський у розмові з Трампом відмовився поступатися територіями Донбасу – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом США Дональдом Трампом відкинув пропозиції щодо передачі під контроль Росії територій Донбасу, які знаходяться під юрисдикцією України.

Про це повідомляє Reuters.

Зеленський відмовився передавати Росії повний контроль над Донбасом: що відомо

Джерела видання стверджують, що після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці лідер США заявив Зеленському, що досягнення мирної угоди з Росією можливе за територіальних поступок України.

Тобто, Україна має відмовитися від територій Луганської та Донецької областей, які контролює та передати їх повністю Росії.

Видання пише, що Зеленський категорично відкинув можливість таких поступок, зауваживши, що Україна не збирається здавати свої території.

Анонімні джерела повідомили про заяву Трампа, що Путін начебто готовий до замороження лінії фронту, якщо Україна погодиться вийти із усієї території Донбасу, який є головною метою для Кремля.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив, що жодні питання, які стосуються територіальної цілісності держави, не можуть обговорюватися без участі України та урахування положень її Конституції.

Також Володимир Зеленський підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна-Америка-Росія після півторигодинної розмови за результатами саміту з Путіном та формат майбутніх переговорів.

У п’ятницю, 15 серпня, на Алясці зустрілися президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін.

