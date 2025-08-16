Укр Рус
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

ЗСУ нищать окупантів на Сумщині: просунулися на відстань до 2,5 км

Сумщина: Сили оборони просуваються на Північно-Слобожанському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

У Сумській області на Північно-Слобожанському напрямку Сили оборони активно знищують російських окупантів та звільнюють населені пункти України.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ в повідомленні, опублікованому ввечері 16 серпня.

Генштаб про ситуацію у Сумській області

Як зазначили у Генштабі, на Північно-Слобожанському напрямку просування українських підрозділів становить від 1 до 2,5 км на відповідних ділянках.

У визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження, щоб запобігти логістичному забезпеченню, евакуації та посиленню підрозділів російських окупантів, наголошують у Генштабі.

Зокрема, активні дії відбуваються у районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області.

Нещодавно стало відомо, що Сили оборони України звільнили шість населених пунктів у Донецькій області, розташованих між Костянтинівкою та Покровськом.

Серед них – Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

Крім цього, 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що Покровськ повністю очищений від російських диверсійно-розвідувальних груп.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніГенеральний штаб УкраїниСумська областьукраїнські військові
