Ампутували руку й ногу: в Курській області тяжко поранено генерала РФ Абачева
У ніч із 16 на 17 серпня українські сили завдали точного удару по колоні противника на трасі Рильськ-Хомутовка в Курській області РФ.
У Курській області поранено генерала Абачева
Як повідомляють у Головному управлінні розвідки України, внаслідок атаки серйозних поранень зазнав заступник командувача угруповання військ Север ЗС РФ генерал-лейтенант Абачев.
Пораненого доправили військово-транспортним літаком до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в москві.
За медичними показниками, Абачеву довелося ампутувати руку та ногу.
ГУР МО України наголошує, що за кожен воєнний злочин проти українського народу окупанти понесуть справедливе покарання.
Раніще у Головному управлінні розвідки повідомляли, що у тимчасово окупованому Мелітополі знищили склад боєприпасів і групу російських окупантів.
Удар було завдано в момент, коли вантажівка з особовим складом противника заїжджала на територію промислової зони в районі проїзду Корвацького.
У результаті вибуху знищено щонайменше шістьох окупантів із підрозділів морської піхоти та екіпаж безпілотника з так званого кадировського батальйону Ахмад-Восток.