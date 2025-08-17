Французький міністр відвідає Київ для обговорення членства України в ЄС

Французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад у вересні відвідає Київ, щоб обговорити євроінтеграцію України.

Про це повідомляє французьке видання La Tribune Dimanche.

Переговори про вступ України до ЄС

За словами Аддада, його поїздка стане частиною ширшого діалогу між Києвом та європейськими столицями напередодні ключових рішень ЄС щодо подальшого розширення.

Зараз дивляться

— Я буду в Україні у вересні, щоб продовжити наші переговори: мета — швидко розпочати першу частину переговорів, — заявив французький міністр.

Аддад зауважив, що Париж повністю підтримує прагнення України приєднатися до європейської спільноти.

У Франції наголошують на підтримці Києва, але закликають до реалістичного й поетапного підходу.

— Росія не має права вето щодо політичного майбутнього України. Україна має суверенне право обирати свої союзи та свій політичний напрямок, — зазначив французький чиновник.

Крім того, Аддад розповів про недавню розмову з Тарасом Качкою, віце-прем’єр-міністром України з питань європейської інтеграції.

Вони обговорювали, що вступ до Євросоюзу — це вимогливий та тривалий процес, який передбачає далекосяжні реформи для гарантування верховенства права, боротьби з корупцією, незалежності судової влади, захисту меншин тощо.

Нагадаємо, що наприкінці травня президент України Володимир Зеленський заявляв про готовність країни розпочати переговори щодо вступу до ЄС.

Однак єдиною перепоною для старту цього процесу залишається вето Угорщини.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.