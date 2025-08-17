Кабмін 18 серпня презентує план дій – Свириденко

У понеділок, 18 серпня, Кабінет міністрів презентує план дій — комплексну програму з конкретними заходами та цілями.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

План дій уряду: Свириденко назвала пріоритети

За її словами, пріоритети залишаються незмінними – зміцнення Сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, а також відновлення та енергетична безпека.

Зараз дивляться

– Усе, що робимо, спрямоване на підтримку українців, – пояснила Свириденко.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, яка очолює уряд із 17 липня, підбила підсумки першого місяця роботи на посаді.

Серед них – мораторій на перевірки бізнесу, розширення програми медоглядів для звільнених захисників, підтримка прифронтових регіонів, субсидії для аграріїв, безкоштовне харчування для учнів 1-11 класів на прифронтових територіях і запуск цифрових сервісів для бізнесу, який постраждав від обстрілів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.