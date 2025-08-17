Контактна лінія: Зеленський назвав, де найкраще провести реальні переговори
Президент України Володимир Зеленський вважає, що реальні переговори про припинення війни найкраще провести на лінії фронту.
Про це глава держави сказав у Брюсселі на спільному брифінгу із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
На думку Зеленського, таку ідею точно підтримують європейські лідери.
Переговори на лінії фронту
– Нам потрібні реальні переговори, це означає, що вони можуть початися там, де розташовується лінія фронту зараз. Контактна лінія – це найкраща лінія для розмов. Європейці підтримують це, і ми дякуємо всім, – сказав Володимир Зеленський.
За словами президента, кремлівський диктатор Володимир Путін висунув багато вимог щодо укладання мирної угоди. І якщо справді цих вимог так багато, то потрібно й багато часу, щоб розібратися з тими вимогами. А це неможливо зробити під тиском зброї.
– Отже, необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою. Ми будемо говорити про це у Вашингтоні. Путін не хоче припиняти вбивства, та він повинен це зробити, – наголосив президент Володимир Зеленський.
Сьогодні, 17 серпня, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн після зустрічі візьмуть участь у відеоконференції Коаліції охочих, яку скликав президент Франції Еммануель Макрон.
А на завтра, 18 серпня, заплановано поїздку президента України до Вашингтона на зустріч з американським президентом Дональдом Трампом. Також до столиці США може приїхати й президент Фінляндії Александр Стубб – з ним Трамп активно підтримує контакти.