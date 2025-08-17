Укр Рус
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

Мирний план Путіна рівнозначний капітуляції України – Макрон

Еммануель Макрон
Фото: Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон наголошує, що так званий мирний план кремлівського диктатора Володимира Путіна рівнозначний капітуляції України.

Про це пише видання The Telegraph.

Макрон про “мирний план” Путіна

Макрон також застерігає країни від прояву слабкості перед Росією. На думку президента Франції, така позиція призведе лише до нової війни в майбутньому.

Еммануель Макрон також повторив вимоги Європи, що питання українських територій може ухвалювати лише Україна, а дії українських збройних сил не можна обмежувати.

– Є тільки одна держава, яка пропонує мир, яка має капітулювати – це Росія. Якщо ми будемо слабкими з Москвою, ми готуємося до завтрашніх конфліктів, – сказав Макрон після відеозустрічі Коаліції охочих.

У понеділок, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона на зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. До Білого дому також приїде й низка європейських лідерів, зокрема: президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За словами Макрона, той факт, що до Володимира Зеленського у Вашингтоні приєднаються й європейські лідери є ознакою того, що в їхньому мисленні немає розбіжностей.

– Наше бажання завтра – представити єдиний фронт між українцями та європейцями. Не може бути територіальних дискусій про Україну без українців, не може бути дискусій про безпеку Європи без європейців, – сказав він.

Джерело: The Telegraph

