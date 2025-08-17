Нічна атака на Україну: РФ запустила балістичний Іскандер і 60 дронів

У ніч проти 17 серпня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М, 60 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.

Нічна атака на Україну 17 серпня: що відомо

Сьогодні вночі окупанти запустили ракету Іскандер-М і кілька десятків дронів із напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Шаталова.

За даними Повітряних сил ЗСУ, попередньо, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/заглушено 40 БпЛА на півночі та сході країни.

Зараз дивляться

На жаль, зафіксовано влучання ракети та 20 безпілотників на 12 локаціях у прифронтових районах Харківської, Донецької і Дніпропетровської областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 271-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.