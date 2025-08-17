Валентина Летяк, редакторка стрічки
Сім кроків: Свириденко відзвітувала про перший місяць на посаді глави уряду
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, яка очолює уряд з 17 липня, звітує про перший місяць роботи на посаді.
Сім кроків команди Свириденко за місяць роботи
- Запровадили мораторій на перевірки бізнесу правоохоронцями, розпочали повне перезавантаження БЕБ, митниці та АРМА.
- Розширили програму медоглядів для звільнених захисників – тепер вони одразу отримують і лікування, й допомогу з документами.
- Уряд ухвалив пакет підтримки прифронтових регіонів. Програма охопить 238 громад у 10 областях – це 6,6 млн українців.
- Запровадили субсидії для аграріїв, розширили гранти на сади й теплиці у прифронтових регіонах.
- Забезпечили безкоштовне харчування для учнів 1-11 класів на прифронтових територіях, виділили кошти на укриття у дитсадках, школах і закладах культури.
- Продовжуємо роботу з міжнародними партнерами: наприкінці серпня до України прибуде місія МВФ. Активно співпрацюємо з ЄС, який надав понад €3 млрд, готуємося до рішень за ініціативою ERA.
- Запустили цифрові сервіси – від Дія.Картки до грантів для бізнесу, що постраждав від обстрілів.
Свириденко також анонсувала на 18 серпня презентацію плану дій уряду з конкретними заходами та цілями.
– Наші пріоритети незмінні: зміцнення Сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення й енергетична безпека, – пояснила вона.
