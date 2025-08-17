Укр Рус
Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Сім кроків: Свириденко відзвітувала про перший місяць на посаді глави уряду

Юлія Свириденко
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, яка очолює уряд з 17 липня, звітує про перший місяць роботи на посаді.

Сім кроків команди Свириденко за місяць роботи

  1. Запровадили мораторій на перевірки бізнесу правоохоронцями, розпочали повне перезавантаження БЕБ, митниці та АРМА.
  2. Розширили програму медоглядів для звільнених захисників – тепер вони одразу отримують і лікування, й допомогу з документами.
  3. Уряд ухвалив пакет підтримки прифронтових регіонів. Програма охопить 238 громад у 10 областях – це 6,6 млн українців.
  4. Запровадили субсидії для аграріїв, розширили гранти на сади й теплиці у прифронтових регіонах.
  5. Забезпечили безкоштовне харчування для учнів 1-11 класів на прифронтових територіях, виділили кошти на укриття у дитсадках, школах і закладах культури.
  6. Продовжуємо роботу з міжнародними партнерами: наприкінці серпня до України прибуде місія МВФ. Активно співпрацюємо з ЄС, який надав понад €3 млрд, готуємося до рішень за ініціативою ERA.
  7. Запустили цифрові сервіси – від Дія.Картки до грантів для бізнесу, що постраждав від обстрілів.

Свириденко також анонсувала на 18 серпня презентацію плану дій уряду з конкретними заходами та цілями.

– Наші пріоритети незмінні: зміцнення Сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення й енергетична безпека, – пояснила вона.

Юлія Свириденко

