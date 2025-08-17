Зустріч Трампа та Путіна, російська спроба прориву на Донеччині та атаки по РФ: огляд подій тижня

Тиждень, що минає, був пекельним для Росії – через удари українських дронів горіли НПЗ та підприємства, які “живлять” ворожу армію. По всій лінії фронту надскладна ситуація. Загарбники не полишають спроб проникнути у Покровськ та Добропілля.

Та чи не найголовнішою подією тижня стала зустріч президента США Дональда Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна на Алясці 15 серпня. Путін заявив, що “щиро зацікавлений” у припиненні, як він висловився, української кризи.

Факти ICTV в огляді тижня розповідають, якою є зараз ситуація на фронті, де вдалося зачистити ворога та які підсумки зустрічі Путіна і Трампа на Алясці.

Ситуація на Донецькому напрямку

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Дніпро Віктор Трегубов у коментарі Фактам ICTV зазначив, що дуже важкі бої не припиняються на Покровському, Добропільському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

На Лиманському напрямку бої точаться в районі Серебрянського лісництва, а на Новопавлівському росіяни не полишають спроб пробитися в бік адмінмежі з Дніпропетровщиною.

– Якщо брати Покровськ та Добропілля, то дуже сильний тиск на сам Покровськ. І постійні спроби інфільтрації (просочування) ворога малими групами. У напрямку на Добропілля одна ворожа інфільтрація мала успіх. Проте Силам оборони вдалося зупинити ворога – блокувати прохід російських військ, – розповів Віктор Трегубов.

За словами речника ОСУВ, росіяни застосовують давно відому тактику, яку вперше використали на Куп’янському напрямку ще взимку, коли треба було долати річку Оскіл.

Ворог перетинав річку на малих човнах, ЗСУ їх знищували, проте на протилежний берег допливав один човен із кількох. У човні була група орієнтовно з чотирьох-п’яти осіб. Після висадки на березі окупанти ховалися у лісах та посадках та чекали на прибуття наступної групи.

– Коли таких чином збиралося декілька груп, росіяни об’єднувалися та проводили агресивні дії проти Сил оборони. На Покровському напрямку така ж ситуація, тільки замість річки Оскіл – перша лінія українських позицій. Вони повзуть, таргани: теж малими групами, використовують особливості місцевості, – пояснює Віктор Трегубов.

За його словами, наші військові на першій лінії знищують частину груп ворога, здебільшого за допомогою ударних дронів. Але окремим росіянам все ж вдається просочитися далі, де вони намагаються атакувати наших РЕБівців, операторів дронів, вступати в прямий вогневий бій, або ж загарбники об’єднуються у більшу структуру і просуваються далі та закріплюються.

– Ось щось таке спостерігалося на Новопавлівському напрямку, коли малі групи ворога об’єдналися і пішли вперед у бік Золотого Колодязя. Але там росіяни зустріли опір Азову, який і знищив ворога, – розповів речник ОСУВ Дніпро.

За його словами, можливо, на картах просування ворога й мало лячний вигляд, та варто розуміти, що то були не захоплені території, а маршрут ворожої об’єднаної групи.

Зараз там завершується знищення окупантів.

Віктор Трегубов пояснив, що така ситуація із просочуванням російських військових виникла, бо на місцях не вистачає наших оборонців. Окупанти постійно б’ють по наших опорниках дронами. В таких умовах нашим військовим дуже важко контролювати ситуацію довкола. Ось в такі моменти й групи росіян просочуються.

– Незалежно від того, який героїзм демонструють окремі солдати, незалежно від того, який рівень тактичного мислення демонструють командири на місцях, якщо людей не вистачає для насичення ліній оборони, то виникають такі проблеми, – пояснює речник ОСУВ.

А ще росіян дуже багато, тому вони можуть собі дозволити кидати групу за групою. А Сили оборони, на жаль, усіх зловити та знищити не можуть.

Віктор Трегубов також зауважив, що поки не фіксувалися факти заходу ворожих диверсантів на Дніпропетровщину. Проте тут проблема в іншому – росіяни для проникнення на нову територію перевдягаються в українську форму, або в цивільний одяг. Так останній раз було у Покровську.

Стабілізація в районі Добропілля та Покровська

15 серпня Генеральний штаб та 1 корпус Нацгвардії Азов повідомили, що Силам оборони вдалося звільнили шість населених пунктів на Донеччині – між Костянтинівкою та Покровськом. Йдеться про Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

Під час зачищення сіл від ворога ЗСУ ліквідували 271 окупанта, 101 – поранений, ще 13 взяли в полон.

Засновник благодійної організації Реактивна пошта та військовий експерт Павло Нарожний наголошує, що міста Покровськ та Добропілля для ворога мають стратегічне значення, адже вони стоять на шляху із Мирнограда в Костянтинівку і на Краматорськ.

Ця дорога є основною для логістики Слов’янсько-Краматорської агломерації. Друга дорога на цій ділянці йде вздовж лінії фронту – з боку Харкова. Вона також у великий небезпеці й нею пересуватися набагато важче.

– Кілька днів тому ворог забив клин у нашу оборону і просунувся на 8-10 кілометрів до Бративля. Але туди перекинули гарно підготовлений підрозділ Азов. І азовці зараз там контратакують. Російські військкори вже кричать, що їхні хлопці без допомоги, без снарядів, без їжі й без води, – каже Павло Нарожний.

За словами військового експерта, російські підрозділи не встигли закріпитися на цій ділянці фронту, тож ситуація там стабілізується.

Біля Покровська росіяни застосовують геть іншу тактику.

– Якщо згадати оборону Бахмута, то тоді росіяни зайшли в населений пункт і застрягли там в міських боях, втратили величезну кількість особового складу. Весь Вагнер (найманці приватної військової компанії Пригожина, – Ред.) там поліг. А тому ворог зараз розуміє небезпеку міських боїв, саме тому міста обходять по флангах, але в самі міста не заходять, – розповів Павло Нарожний.

Зараз окупанти намагаються відрізати нашу логістику до Покровська, вони вже продавили два фланги.

Ситуація на Сумщині

11 серпня Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні повідомив, що на Сумщині Сили оборони звільнили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня). Воїни 225 окремого штурмового полку витіснили підрозділи ворога за межі державного кордону України.

За словами Павла Нарожного, на Сумському напрямку ситуація значно стабілізувалася. Російський ворог зміг зайти на 5-6 км від лінії фронту і поклали там три своїх бригади.

– Це 155 бригада морської піхоти. Цю бригаду Сили оборони України страчують вже п’ятий чи шостий раз. На цей раз, завдяки роботі української артилерії, вони втратили командира бригади й штаб, – розповів військовий експерт.

Президент Зеленський каже, що з Сумського напрямку ворог почав перекидати війська на Покровськ. На думку Павла Нарожного, окупанти не бачать сценарію розвитку наступу на Суми – вони хочуть зосередитись на Донбасі.

На кордоні біля Чернігівської області небезпеки немає, хоча там присутні якісь невеликі формування ворога.

На Півдні України ситуація наразі відносно спокійна, але і туди ворог перекидає підрозділи.

Запоріжжя для росіян є теж дуже цікавою ціллю. Та поки на цьому напрямку якоїсь активізації не спостерігається.

Атаки українських дронів на РФ

10 серпня дрони атакували Саратовський НПЗ, там сталася масштабна пожежа.

11 серпня дрони Служби безпеки України атакували Арзамаський приладобудівний завод (АПЗ).

Увечері 11 серпня дрони Головного управління розвідки Міноборони України атакували Оренбурзький гелієвий завод – єдиний у РФ виробник критично важливого компонента для ракет, а також для космічної та авіаційної галузей.

12 серпня безпілотники Служби безпеки України атакували склад дронів Shahed у населеному пункті Кзил-Юл у Татарстані. До речі, це була друга атака на цей склад за тиждень – попередній раз українські дрони влучили 9 серпня.

12 серпня у Ставрополі дрони атакували заводи Нептун і Монокристал – це стратегічні підприємства військово-промислового комплексу РФ. Нептун виробляє системи управління для військових і цивільних морських суден.

Завод Монокристал спеціалізується на виробництві штучного корунду (сапфіра), що використовується в оптоелектроніці та високотехнологічних галузях.

13 серпня українські ударні дрони атакували нафтоперекачувальну станцію Унеча в Брянській області – один із ключових об’єктів російської системи транспортування нафти.

У ніч проти 14 серпня українські ударні дрони атакували НПЗ у Волгограді. Супутникові знімки NASA фіксували масштабну пожежу на НПЗ Лукойл-Волгограднефтепереработка.

Уночі 15 серпня дрони атакували нафтопереробний завод у Сизрані Самарської області. На світанку пролунало щонайменше 10 вибухів. Після удару дронів на території НПЗ спалахнула пожежа.

Підсумки саміту на Алясці

15 серпня президент США Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним в Анкориджі на Алясці. Переговори відбулися у форматі три на три. З російської сторони були Путін, його помічник Юрій Ушаков та очільник МЗС Сергій Лавров, з американського боку – Трамп, його радник Стівен Віткофф та держсекретар Марко Рубіо.

Переговори тривали 2,5 години. За підсумками Путін та Трамп зробили по одній заяві, проте не відповідали на питання журналістів.

Дональд Трамп заявив, що остаточної мирної угоди щодо завершення війни в України немає, проте було багато пунктів, за якими вдалося досягти згоди. Про що саме вдалося домовитися Трампу та Путіну поки невідомо, та агентство Reuters оприлюднило перелік вимог Путіна. Проте у понеділок, 18 серпня, президент Зеленський їде до Вашингтона на зустріч із Трампом.

Цілком ймовірно, що і тоді ми дізнаємося, про що говорили Дональд Трамп та кремлівський диктатор.

Політолог, доцент університету ім. Шевченка Ігор Рейтерович вважає, що на саміті в Анкориджі дійсно могли говорити про обмін українськими територіями, але варто розуміти, що такого не буде – Україна не віддасть свої землі. У Конституції чітко прописані кордони та області Української держави.

Крім того, Україна вже називала свої “червоні лінії”, тому навряд чи Росія зможе щось отримати, як і Трамп.

За словами Ігоря Рейтеровича, Трамп сподівається на поступливість України. Але тут варто розуміти, що для цього Києву треба запропонувати якийсь адекватний варіант.

– Таким варіантом може бути лише справедливий мир. Тож, я думаю, у понеділок нас очікує дуже складна розмова, – каже політолог.

На думку Ігоря Рейтеровича, за результатами понеділка згодом цілком можлива тристороння зустріч між Трампом, Зеленським та Путіним. Так, видання Axios із посиланням на джерела повідомляє, що Трамп хоче організувати тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним вже наступної п’ятниці, 22 серпня.

